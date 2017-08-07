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7 августа Понедельник

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В Башкирии в ДТП с фурой пострадали водитель и несовершеннолетняя пассажирка ВАЗ-2107

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии в ДТП с фурой пострадали водитель и несовершеннолетняя пассажирка ВАЗ-2107 Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

В Башкирии в ДТП с фурой пострадали водитель и несовершеннолетняя пассажирка ВАЗ-2107 Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане утром 7 августа произошло серьезное ДТП. На 1194 километре трассы М7 Москва — Уфа житель Илишевского района за рулем ВАЗ-2107 при повороте налево, предположительно, не уступил дорогу встречному грузовику «Scania» под управлением уроженца Ивановской области.

Спасатели провели аварийно-спасательные работы по деблокированию водителя ВАЗ из поврежденного автомобиля. В операции приняли участие три человека личного состава 122-й пожарной спасательной части, сообщили в ГУ МЧС России по РБ.

В результате дорожного происшествия пострадали два человека — водитель ВАЗ и его несовершеннолетняя пассажирка.

Теги: ДТП
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