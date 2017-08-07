В Башкирии юные волонтеры благоустроили кладбище в Туймазах Фото: администрация Туймазинского района В Башкирии юные волонтеры благоустроили кладбище в Туймазах Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане к благоустройству городских территорий привлекают волонтеров. В городе Туймазы в рамках акции «Чистый город» на территории старого городского мусульманского кладбища накануне прошел экологический субботник, в котором приняли участие воспитанники Центра подростковых клубов «Алые паруса», поисковики и активисты общественных движений.

Юные волонтеры собрали и загрузили несколько машин мусора, сообщили в администрации муниципалитета.