Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.32

EUR 71.68

7 августа Понедельник

Уфа   °

Глава Башкирии посетил разрушенную ураганом деревню Куезбашево и оценил масштаб бедствия

ОБЩЕСТВО

Глава Башкирии посетил разрушенную ураганом деревню Куезбашево и оценил масштаб бедствия

Фото: газета «Аургазинский вестник»

Глава Башкирии посетил разрушенную ураганом деревню Куезбашево и оценил масштаб бедствия

Фото: газета «Аургазинский вестник»

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане 5 августа поздно вечером на деревню Куезбашево Аургазинского района обрушился ураган. Как сообщало агентство «Башинформ», он принес многочисленные разрушения на несколько миллионов рублей, некоторые дома стали непригодными для проживания. Пострадали надворные постройки, было повалено множество деревьев, повреждены автомобили. К счастью, обошлось без жертв.

По информации газеты «Аургазинский вестник», на место происшествия прибыл глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Он посетил наиболее разрушенные хозяйства, оценил масштаб бедствия. Глава республики заверил куезбашевцев, что им будет оказана вся необходимая помощь.

«Масштаб происшествия не такой большой, восстановительные работы можно завершить за семь-десять дней. Средства на эти цели будут выделены из республиканского бюджета», — заявил Рустэм Хамитов.

Также глава республики отметил, что сельчанам необходимо страховать имущество, чтобы обезопасить себя. Выяснилось, что ни у одного из пострадавших от бедствия не было страховки.

Полным ходом идут восстановительные работы. На место выехали специалисты РЭС, строймеханизации, ДРСУ, работники пожарной части, МЧС, лесхоза, должностные лица муниципалитета. Произведена расчистка дороги от поваленных деревьев, ведутся работы по восстановлению подачи электричества. От газа отключены дома, ставшие непригодными для проживания, сообщает издание.

Теги: Глава РБ, ураган
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть