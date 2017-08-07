Глава Башкирии посетил разрушенную ураганом деревню Куезбашево и оценил масштаб бедствия Фото: газета «Аургазинский вестник»



Глава Башкирии посетил разрушенную ураганом деревню Куезбашево и оценил масштаб бедствия Фото: газета «Аургазинский вестник»

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане 5 августа поздно вечером на деревню Куезбашево Аургазинского района обрушился ураган. Как сообщало агентство «Башинформ», он принес многочисленные разрушения на несколько миллионов рублей, некоторые дома стали непригодными для проживания. Пострадали надворные постройки, было повалено множество деревьев, повреждены автомобили. К счастью, обошлось без жертв.

По информации газеты «Аургазинский вестник», на место происшествия прибыл глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Он посетил наиболее разрушенные хозяйства, оценил масштаб бедствия. Глава республики заверил куезбашевцев, что им будет оказана вся необходимая помощь.

«Масштаб происшествия не такой большой, восстановительные работы можно завершить за семь-десять дней. Средства на эти цели будут выделены из республиканского бюджета», — заявил Рустэм Хамитов.

Также глава республики отметил, что сельчанам необходимо страховать имущество, чтобы обезопасить себя. Выяснилось, что ни у одного из пострадавших от бедствия не было страховки.

Полным ходом идут восстановительные работы. На место выехали специалисты РЭС, строймеханизации, ДРСУ, работники пожарной части, МЧС, лесхоза, должностные лица муниципалитета. Произведена расчистка дороги от поваленных деревьев, ведутся работы по восстановлению подачи электричества. От газа отключены дома, ставшие непригодными для проживания, сообщает издание.