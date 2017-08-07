Константин Толкачев: «Народные художественные промыслы - часть культуры, а не экономики»

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 39 Закона Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» и статью 4 Федерального закона «О народных художественных промыслах». Закон наделяет органы государственной власти субъектов Российской Федерации правом оказывать поддержку организациям народных художественных промыслов, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.

«Для Башкортостана как одного из самых многонациональных регионов России этот законодательный акт очень актуален. У нас проживают представители разных этносов. Все заинтересованы в сохранении своих культурных традиций, в том числе народных художественных промыслов, — прокомментировал Председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев поправки в эти законы. — Народные промыслы — отрасль, которая относится в большей степени к сфере культуры, чем к экономике. Большинство товаров народных промыслов — штучные изделия ручной работы. Труд этот весьма кропотлив, требует много времени и сил, а желающих платить за него большие деньги немного. Поэтому, естественно, народные художественные промыслы нуждаются в государственной поддержке. И данное регионам право оказывать такую поддержку весьма актуально. Оно позволит сохранить творческие коллективы, традиции искусства многих промыслов».

Константин Толкачев напомнил, что на федеральном уровне сегодня проводится государственная политика, направленная на поддержку данной отрасли. В мае Владимир Путин поручил Правительству России до 31 августа разработать план по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел.

«В частности, должны быть созданы условия для увеличения закупок юридическими лицами изделий народных художественных промыслов, обозначена необходимость использования народных промыслов в программах дополнительного образования и воспитания детей, — отметил Константин Толкачев. — В Башкортостане поддержке промыслов всегда уделялось большое внимание. Депутаты Государственного Собрания также занимаются данным вопросом. Не так давно в Москве наш депутат Зухра Исмагилова озвучила идеи возрождения института наставничества в сфере народных художественных промыслов и внедрения QR-кодирования данного вида продукции. Эти предложения были положительно восприняты Ассоциацией «Народные художественные промыслы России».