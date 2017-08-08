Когда выгоднее покупать квартиру Фото: ГК «Госстрой» Когда выгоднее покупать квартиру Фото: ГК «Госстрой»

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ»/.

Решиться на покупку новой квартиры сегодня проще, чем кажется. Рынок жилья кардинально меняется — причем в лучшую для покупателей сторону. По оценкам аналитиков, в большей степени людей привлекают новостройки — благодаря доступной ипотеке и появлению новых интересных проектов.

Не стоит забывать и про качество строящихся жилых комплексов — за последние несколько лет оно существенно повысилось: появились удобные и функциональные планировки, продуманная инфраструктура, современные архитектурные решения и благоустроенная территория. Чтобы сделать все эти преимущества еще более доступными для будущих новоселов, застройщики предлагают удобные программы покупки жилья.

Большой популярностью у покупателей со стабильным заработком, но пока не имеющих крупных сбережений, пользуется ипотека без первого взноса. Несмотря на очевидные удобства, программа предусматривает низкую процентную ставку. Востребован на рынке и «трейд-ин», или обмен старого жилья на новое. Например, один из ведущих республиканских застройщиков — Группа Компаний «Госстрой», реализуя эту программу, избавляет своих клиентов от поисков покупателя для «вторички» и берет все эти хлопоты на себя. Среди главных плюсов трейд-ин — быстрая и объективная оценка недвижимости и возможность использовать ипотечный кредит на оставшуюся сумму. При этом клиентам не нужно ждать продажи своей квартиры — ее можно сразу обменять на жилье комфорт- или бизнес-класса в понравившемся объекте ГК «Госстрой». Уверенные в собственных финансовых возможностях могут воспользоваться беспроцентной рассрочкой.

ГК «Госстрой» одна из первых начала предлагать уфимцам все эти программы и продолжает успешно реализовывать их. Застройщик сотрудничает с крупными банками, в том числе с государственным участием, а также с региональным оператором АИЖК.

Несмотря на то, что в ближайшем будущем прогнозируется дальнейшее снижение ипотечных ставок, финансисты не спешат с советами подождать «до лучших времен». По их мнению, удешевление ипотеки приведет к повышению цен на первичное жилье, поэтому сегодняшний день расценивается ими как наиболее благоприятный период для решения своих жилищных вопросов.

По вопросам покупки квартир в ГК «Госстрой» обращайтесь в офис продаж по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2, и по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80. Информация также доступна на сайте gosstroy.info.