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В Уфе женщина «выгуливала» монитор - фото

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе женщина «выгуливала» монитор - фото Фото: «Подслушано Уфа»

В Уфе женщина «выгуливала» монитор - фото Фото: «Подслушано Уфа»

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Необычное явление уфимцы запечатлели на проспекте Октября. Фотография, где женщина волочит по улице компьютерный монитор, держа его за шнур, словно выгуливает собаку, появилась в группе «Подслушано Уфа». Публикация вызвала бурную реакцию среди пользователей.

«Решила выгулять», — прокомментировал фото один из подписчиков.

Теги: соцсети
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