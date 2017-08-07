В Уфе женщина «выгуливала» монитор - фото Фото: «Подслушано Уфа»
В Уфе женщина «выгуливала» монитор - фото
В Уфе женщина «выгуливала» монитор - фото Фото: «Подслушано Уфа»
УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
Необычное явление уфимцы запечатлели на проспекте Октября. Фотография, где женщина волочит по улице компьютерный монитор, держа его за шнур, словно выгуливает собаку, появилась в группе «Подслушано Уфа». Публикация вызвала бурную реакцию среди пользователей.
«Решила выгулять», — прокомментировал фото один из подписчиков.