В Уфе водитель на BMW врезался в дерево и сбежал, пассажиры госпитализированы Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе В Уфе водитель на BMW врезался в дерево и сбежал, пассажиры госпитализированы Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе утром 6 августа напротив дома №5/3 по улице Донского иномарка врезалась в дерево. Неустановленный водитель за рулем BMW ехал в сторону улицы Инициативной, где допустил наезд на дерево с правой стороны по ходу движения автомобилей.

В результате ДТП пострадали пассажиры иномарки. 22-летняя девушка с травмами обратилась в больницу. Медики оказали ей всю необходимую помощь и отпустили домой. 28-летний мужчина с переломом госпитализирован, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве пояснили, что пострадавшие остановили машину в качестве такси. Водитель BMW с места ДТП скрылся. Ведется его розыск.