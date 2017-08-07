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7 августа Понедельник

Уфа   °

В Уфе водитель сбил ребенка во дворе дома и скрылся с места ДТП

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе водитель сбил ребенка во дворе дома и скрылся с места ДТП Фото: Андрей Старостин

В Уфе водитель сбил ребенка во дворе дома и скрылся с места ДТП Фото: Андрей Старостин

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 6 августа около 19.00 водитель неустановленного автомобиля во дворе дома №46/1 по улице Юрия Гагарина сбил пешехода — восьмилетнего мальчика. Ребенок находился справа по ходу движения машин.

Мальчика с травмами ноги увезли в больницу. Врачи оказали ему всю необходимую медпомощь.

«В ходе розыскных мероприятий сотрудники ГИБДД установили виновника дорожного происшествия. Сейчас принимаются меры по его задержанию», — сообщили в пресс-службе Отдела ГИБДД Управления МВД России по Уфе.

Теги: ДТП, ГИБДД
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