Из Уфы доступны рейсы в Индию, Таиланд, Вьетнам и ОАЭ Фото: Олег Яровиков Из Уфы доступны рейсы в Индию, Таиланд, Вьетнам и ОАЭ Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В осенне-зимний период туристы из Башкортостана смогут улететь в Индию, Таиланд, ОАЭ и Вьетнам. По информации пресс-службы столичного авиаузла, с 22 октября открывается полетная программа по маршруту Уфа-Дубай. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям» — на Airbus 320.

С 26 октября из Уфы можно будет улететь в Индию (Гоа). Чартерные рейсы на самолетах Boeing 757 запланированы один раз в 11 дней.

На Boeing 767-300 возможны перелеты на два курорта Таиланда: в Паттайю и на Пхукет. С 22 октября каждые 12 дней стартуют рейсы Уфа-Бангкок, с 30 октября открывается программа полетов по маршруту Уфа-Пхукет (каждые 13 дней). Кроме того, перевозчик запланировал чартеры во Вьетнам. Туристы из Уфы смогут улететь в Камрань с 31 октября. Самолеты будут отправляться каждые 11 дней.

Продажи туров уже открыты.