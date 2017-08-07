Предстоящей ночью уфимцы смогут наблюдать красную Луну Фото: Московский планетарий Предстоящей ночью уфимцы смогут наблюдать красную Луну Фото: Московский планетарий

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Частичное лунное затмение можно будет наблюдать на территории Уфы вечером 7 августа с 20.50 до 23.20 по местному времени. Именно в это время спутник Земли пройдет через северную часть земной тени, максимально погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска.

В 22.23 Луна начнет погружаться в земную тень (начнутся частные фазы теневого затмения). Луна в это время будет находиться на юго-востоке невысоко над горизонтом.

В 23.20 наступит максимальная фаза затмения, она составит 0,25, и южная часть Луны будет выглядеть темнее.

8 августа в 00.18 Луна выйдет из земной тени, а в 01.51 покинет и земную полутень — затмение закончится.

По словам директора Уфимского планетария Анатолия Денисова, лунное затмение относится к таким астрономическим явлениям, которые видны невооруженным глазом, хотя можно использовать и бинокль, и небольшой телескоп. Главное, чтобы небо было безоблачным, и на небе была видна Луна.

В ночь на 8 августа можно будет даже заметить изменения цвета части лунного диска на бордово-красный, что обычно происходит при лунных затмениях, обещают астрономы Московского планетария.

Следующее лунное затмение жители Башкирии могут увидеть через полгода — 31 января 2018 года, а потом 27 июля. Оба затмения будут полными, то есть Луна полностью погрузится в земную тень, и это будет более интересно.