Журналисты Башкирского спутникового телевидения побывали в деревне, где живет всего один человек

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Съемочная группа службы новостей Башкирского спутникового телевидения побывала в деревне, где живет всего один человек. Писатель Венер Исхаков вот уже три года живет в деревне Ярдам Буздякского района один. Вся его семья переехала в город, он же покидать родные края не намерен. Помимо большого хозяйства, огорода, у Венера Исхакова есть свой спортивный зал. А морозными зимними вечерами он стал писать рассказы.

«Зимой, конечно, бывает трудно: дорог в деревне нет. До ближайшего магазина 15 километров. Приходится добираться на лыжах», — рассказывает единственный житель Ярдама.

В эти дни в деревне прошла встреча односельчан. У Венера Исхакова большая семья: шесть братьев и сестер. Сегодня впервые за долгое время они снова собрались вместе.

«Мы увидели, как опустевшая деревня Ярдам моментально ожила. Для гостей уже не хватало скамеек, а машины всё прибывали, — рассказывает корреспондент БСТ Регина Рафикова. — Праздник бывшие соседи организовали общими силами: поставили концертную программу, разбили палаточный лагерь и щедро накрыли столы».

«Для всех, кто неравнодушен к жизни Башкортостана, выпуски новостей на главном телеканале республики выходят ежечасно, — напоминает пресс-секретарь телерадиокомпании Люция Давлиева. — Также видеосюжеты представлены на официальном сайте Башкирского спутникового телевидения tv-rb.ru».