В Башкирии назовут лучшего пчеловода России

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане определят лучшего пчеловода страны. В Уфе с 15 по 17 августа пройдет федеральный этап первого Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший пчеловод».

Проведение федерального этапа этого конкурса в столице Башкортостана весьма символично. Как сообщало агентство «Башинформ», Российская Федерация претендует на проведение Международного конгресса «Апимондия» и Международной выставки «АпиЭКСПО» в 2021 году. Местом проведения предлагается Республика Башкортостан, город Уфа. За право принять конгресс и выставку также борются Дания, Сербия и Словения.

Конгрессы «Апимондии» проводятся каждые два года и привлекают участников со всего мира. Несмотря на более чем вековую историю «Апимондии» и ее конгрессов, Россия лишь единожды, в 1971 году, принимала мировой форум пчеловодов в Москве.

В числе почетных гостей — руководство Российского национального союза пчеловодов, а также пчеловоды Танзании, Киргизии, Афганистана, Турции и Италии.

Для участия в конкурсе «Лучший по профессии» заявлены пчеловоды из Алтайского края, Московской, Тульской, Пензенской, Омской, Кировской, Кемеровской, Челябинской, Новгородской, Калининградской областей, Забайкальского края, республик Крым, Дагестан, Татарстан, Марий Эл, Пермского края и других регионов России.

Лучшего пчеловода страны пригласят на торжественное награждение в Дом Правительства Российской Федерации.

Победитель получит главный приз — в размере 300 тысяч рублей. Занявший второе место получит денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей, третье место — 100 тысяч рублей.

Организаторы конкурса — Минтруд России, правительство Башкортостана, Министерство труда и социальной защиты населения РБ, Министерство сельского хозяйства РБ, Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии.