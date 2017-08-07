Рустэм Хамитов объявил траур по погибшим в пожаре в Бирском районе

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Понедельник, 7 августа, объявлен днем траура по погибшим в пожаре, который произошел в Бирском районе. Соответствующий указ подписал Глава Башкирии Рустэм Хамитов.

«В Бирском районе в деревне Угузево произошла страшная трагедия, в пожаре погибли девять человек, пятеро детей. Благополучная семья, муж, жена, четверо детей. Еще гости приехали, соседи пришли, — прокомментировал руководитель региона. — Очень тяжелая история. Хочу выразить слова соболезнования, сочувствия родственникам погибших».

Правительству республики поручено организовать «горячую линию» для оперативного информирования родных и близких погибших, а главе администрации Бирского района — оказать содействие родным и близким погибших в организации похорон.

Напомним, пожар произошел в ночь на понедельник, 7 августа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Расследование уголовного дела на личный контроль взял и.о. руководителя следственного управления Юрий Русанов.