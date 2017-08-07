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7 августа Понедельник

Уфа   °

В Башкирии значительно выросли вклады населения - Нацбанк

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По данным Отделения — Нацбанка по Башкортостану, вклады физических лиц в кредитных организациях к 1 июля 2017 года составили 353,3 млрд рублей. Темпы роста к началу года составили 104,8 процента.

В начале текущего года на счетах населения в банках насчитывалось 337 млрд рублей.

В целом по России вклады физических лиц в кредитных организациях к 1 июля 2017 года составили 24 988,2 млрд рублей против 24 303,4 млрд, по данным на 1 января.

Всего на территории Башкортостана действуют 65 кредитных организаций. По количеству банковских подразделений, действующих на территории региона, Башкортостан занимает второе место в Приволжском федеральном округе и шестое место в России.

Теги: Нацбанк РБ, вклады населения
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