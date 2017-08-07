В Башкирии состоится международный этнофестиваль «Бурзянский мед - башкирская слава» Фото: Андрей Старостин
В Башкирии состоится международный этнофестиваль «Бурзянский мед - башкирская слава»
В Башкирии состоится международный этнофестиваль «Бурзянский мед - башкирская слава» Фото: Андрей Старостин
УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
В Бурзянском районе на местности «Аргызма» состоится международный этнофестиваль «Бөрйән балы — башҡорт даны» — «Бурзянский мед — башкирская слава». Большой праздник планируется провести 19 августа. В программе этнофестиваля — выставка-продажа меда и продуктов пчеловодства, мастер-класс по изготовлению бортей, творческие конкурсы «Самый лучший улей», «Блюда на основе пчеловодства», «Лучший бортевик», «Самый вкусный мед», развлекательная программа, спортивные игры и состязания. Гостей праздника также ждет концерт с участием молодых звезд башкирской эстрады и дискотека.
Международный этнофестиваль меда проводится в целях сохранения бурзянской популяции среднерусской породы пчел, популяризации бортничества и пчеловодства.
Начало праздничных мероприятий в 11 часов.