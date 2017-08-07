В Башкирии «Рено Сандеро» вылетел в кювет и опрокинулся, один пассажир погиб Фото: Госавтоинспекция по РБ

В Башкирии «Рено Сандеро» вылетел в кювет и опрокинулся, один пассажир погиб Фото: Госавтоинспекция по РБ

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Смертельное ДТП произошло утром 6 августа в Бураевском районе на 169 км автодороги Уфа-Янаул. 46-летний местный житель, управляя «Рено Сандеро», предположительно, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия водитель и его пассажир были госпитализированы. Еще один пассажир иномарки, 57-летний местный житель, скончался до приезда скорой помощи, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано десять дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 16 получили травмы, отметили в ведомстве.