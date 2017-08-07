За экс-уфимца Зинченко борется итальянский «Наполи» Фото: Дмитрий Слезин За экс-уфимца Зинченко борется итальянский «Наполи» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Руководство итальянского «Наполи» перешло к решительным действиям в трансфере украинского полузащитника, бывшего игрока ФК «Уфа» Александра Зинченко.

Итальянский клуб, за который в свое время играл сам Марадона, сделал первое официальное предложение «Манчестер Сити», у которого сейчас все права на Зинченко, информирует Corriere dello Sport.

Неаполитанцы хотят арендовать украинского хавбека с последующим правом выкупа. Переговоры продолжаются уже несколько дней и находятся на финальной стадии.

Александр отказался от всех вариантов продолжения карьеры и настроен перейти в «Наполи».