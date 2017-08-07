В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту гибели в пожаре девяти человек Фото: ГУ МЧС России по РБ В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту гибели в пожаре девяти человек Фото: ГУ МЧС России по РБ

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В следственном управлении СКР по Башкирии возбудили уголовное дело по факту гибели девяти человек. Напомним, жизни четырех взрослых и пяти детей унес пожар, который произошел в селе Угузево Бирского района в ночь на понедельник, 7 августа. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

Как рассказали в Следственном комитете, в ходе тушения пожара удалось спасти троих человек, в том числе пожилую хозяйку дома. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправная электропроводка.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся неотложные следственные действия, в том числе осмотр места происшествия, — прокомментировала старший помощник руководителя следственного управления

Следственного комитета РФ по РБ Светлана Абрамова. — Назначены судебно-медицинские исследования для установления причин смерти погибших. По результатам осмотра места и тел будут назначены судебные генотипоскопические экспертизы и пожарно-техническая экспертиза».

Расследование уголовного дела на личный контроль взял и.о. руководителя следственного управления Юрий Русанов.