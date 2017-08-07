Два вуза из Башкирии вошли в мировой рейтинг RUR

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Агентство Round University Ranking (RUR) опубликовало рейтинг лучших университетов мира за 2017 год. Башкортостан в этом рейтинге представлен двумя университетами — Уфимским государственным авиационным техническим университетом (657 место в общем списке и 34 — среди российских) и Уфимским государственным нефтяным техническим университетом (746 место в общем списке и 60 — среди российских).

Международный рейтинг RUR является первым глобальным рейтингом университетов российского происхождения. Университеты в рейтинге RUR оцениваются по 20 параметрам, сгруппированным в пять направлений измерения:

— качество преподавания (40% от оценки вуза),

— качество исследований (40%),

— уровень интернационализации (10% от оценки вуза),

— уровень финансовой устойчивости (10%).

Всего в рейтинге RUR-2017 приняли участие 763 университета из 74 стран. Россия представлена 67 университетами из 30 регионов. По количеству представленных вузов Россия находится на четвертом месте в мире. В 2016 году Россия была представлена 23 вузами, сообщает пресс-служба уфимской мэрии.