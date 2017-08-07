Картины легендарного певца Фарита Бикбулатова подарят Художественному музею им. Нестерова

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Картины легендарного певца, народного артиста Башкортостана Фарита Бикбулатова будут храниться в Художественном музее им. М. Нестерова. 8 августа состоится торжественная передача картин Фарита Бикбулатова в дар музею.

Фарит Бикбулатов (1936-2016) заслужил признание, славу и популярность, стал любимым исполнителем песен башкирской эстрады, внес большой вклад в развитие национального профессионального искусства. Песни «Етегән шишмә», «Аҡҡош күле», «Уҙып барған ғүмер», «Сәскәйҙәрең толом-толом», «Гармунлы йәшлек» и другие в его исполнении полюбились тысячам слушателей, постоянно звучали на радио и телевидении.

Почетный гражданин города Уфы, народный артист Республики Башкортостан Фарит Бикбулатов в последние годы жизни предстал перед зрителями и как талантливый художник. Пейзажи Фарита Хайбулловича лиричны, полны света, добра и нежности, так же, как и его песни. Главная тема произведений — природа родного Башкортостана, живописных мест, где он родился и вырос.

При жизни его творческие работы выставлялись в Доме-музее Аксакова. Как признавался сам автор, рисовать он начал уже на склоне лет, когда ему исполнилось 60, рисованию он никогда не учился.