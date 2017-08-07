Нефтекамский «Торос» уверенно выиграл Мемориал Тарасова
УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В Ижевске завершился предсезонный хоккейный Мемориал Тарасова. Его победителем со стопроцентным результатом стал нефтекамский «Торос».
В заключительной встрече благодаря дублю Артема Гордеева был обыгран пермский «Молот-Прикамье» — 3:2.
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Нефтекамский «Торос» уверенно выиграл Мемориал Тарасова
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