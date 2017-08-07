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7 августа Понедельник

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Синоптики Башкирии советуют запастись зонтами и надеть купальники

ОБЩЕСТВО

Синоптики Башкирии советуют запастись зонтами и надеть купальники Фото: автор

Синоптики Башкирии советуют запастись зонтами и надеть купальники Фото: автор

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Синоптики Башкортостана сообщили прогноз погоды на первые три дня рабочей недели.

Сегодня, по данным Башгидрометцентра, в республике ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха днем – от 22 до 27 градусов.

8 августа в регионе прогнозируют также переменную облачность и местами небольшой кратковременный дождь. Днем, по югу, до умеренного. В отдельных районах гроза. Ветер западный, умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью – 12-17 градусов, днем – от 22 до 27.

9 августа ожидается ночью небольшой дождь, местами до умеренного. Днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер северо-западный, северный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью – 12-17 градусов тепла, днем – от 20 до 25 градусов.

Теги: прогноз погоды
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