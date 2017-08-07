«Салават Юлаев» имеет шанс на любые награды Кубка губернатора Нижегородской области

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В понедельник, 7 августа, решится судьба Кубка губернатора Нижегородской области. Все в руках хозяев этого предсезонного хоккейного турнира «Торпедо», у которых девять очков. На очко меньше у уфимского «Салавата Юлаева». Десять очков у казанского «Ак Барса», но он уже завершил все встречи на Кубке.

Нижегородцы в заключительной игре встретятся с московским «Спартаком» (19.00 мск). А уфимцы в 13.00 (мск) сыграют с абсолютным аутсайдером — новокузнецким «Металлургом». В случае потери очков «торпедовцами» (победа не в основное время) у уфимской команды есть шанс стать победителями Кубка.