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7 августа Понедельник

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К закону об ОСАГО разработаны поправки для защиты водителей

ПОЛИТИКА

К закону об ОСАГО разработаны поправки для защиты водителей Фото: Андрей Старостин

К закону об ОСАГО разработаны поправки для защиты водителей Фото: Андрей Старостин

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Министерство финансов РФ разработало поправки к закону об ОСАГО, которые сделают доступными для водителей три варианта страхового полиса с выплатами до 2 млн рублей. Договоры автовладельцы смогут заключать более чем на годичный срок, сообщают «Известия».

Пакет поправок предполагает, что страховщики в период перехода к свободным тарифам смогут сами устанавливать лишь понижающие стоимость полиса коэффициенты.

Центробанк определит общие границы базового тарифа, в рамках которого стоимость будет устанавливать страхующая компания, с учетом характеристик автомобиля и целей его использования.

Страховщики смогут вводить понижающие коэффициенты исходя из стиля езды водителя. Для этого предполагается установка на автомобиль специального устройства.

Таким образом, для размеров коэффициента будут иметь значение превышение скорости, езда на красный свет и другие нарушения.

Теги: ОСАГО
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