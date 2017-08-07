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7 августа Понедельник

Уфа   °

Флаг «Из Уфы с любовью» установят на вершине горы Эльбрус

КУЛЬТУРА

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Флаги фильма «Из Уфы с любовью» и «Авторадио Санкт-Петербург» установят на вершине горы Эльбрус. Совместный проект стартовал накануне. Он приурочен к всероссийскому прокату фильма «Из Уфы с любовью», который продлится до 16 августа.

«В течение шести дней мы вместе с командой, состоящей из пяти человек, должны добраться до вершины горы Эльбрус, а это 5642 метра над уровнем моря», — говорит режиссер картины Айнур Аскаров.

На вершине горы 5642 состоится просмотр трейлера фильма. Это самая высокая точка в мире, где когда-либо бывал фильм «Из Уфы с любовью». Члены творческой группы обещают в течение всего времени, пока будут взбираться на самый верх, выкладывать в интернете материалы о том, как идет восхождение.

Теги: кино
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