Башкирия в федеральных СМИ: к реплике присоединился президент, телячьи похвалы, с джипами - не положено

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ»/.

ТАСС под заголовком «Путин призвал местные власти решать проблемы граждан без "бюрократического футбола"» и «РИА Новости» под заголовком «Путин просит учитывать суровую российскую зиму при благоустройстве городов» сообщают об одном и том же событии. В ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления глава администрации Уфы Ирек Ялалов отметил, что многие проекты по благоустройству городов порой не подходят из-за того, что архитекторы не учитывают особенности русской зимы.

"Я думаю, что это очень правильное замечание. Конечно, все, что мы делаем, должно соответствовать нашему климату и быть современным, но практичным, совершенно очевидно. И, разумеется, присоединяюсь к этому замечанию, этой реплике, как коллега сказал, это даже не реплика, к выступлению, имею в виду важность того, что было сказано", — отметил Путин.

Сегодняшняя «Российская газета» на своей "культурной" странице пишет накануне премьеры об одном уже известном фильме: «Из Уфы с надеждой», делая акцент на том, что это «Редкий случай абсолютной радости в кино — чистой, незамутненной и простодушной», и что это «Современный аналог классических советских фильмов о телячьем состоянии юности — типа данелиевского «Я шагаю по Москве». Только герои теперь шагают по башкирской столице Уфе». Вся рецензия – на удивление – тоже по-телячьи ласковая – и по отношению к фильму, и к автору, и к Уфе, и к национальному кино. Ох, достанется автору от какого-нибудь штатного блогера.

Буйство стихии всегда находило своих поэтов и художников. «Шквалистый ветер обрушился на деревню Куезбашево Аургазинского района. Разрушены десятки жилых домов и хозяйственных построек», воспевают ураган НТВ («В Башкирии ураган разрушил десятки жилых домов») и РЕН ТВ («Десятки домов разрушены ураганом в Башкирии»), «Эхо Москвы» («Сильный ураган обрушился на деревню Куезбашево в Башкирии»). «Пятый канал» с ними в чем-то согласен («Жуткий ураган срывал крыши домов и повалил деревья в Башкирии»), но уточняет важную деталь: эпицентром стихии был город Давлеканово. Именно там «Ураган повалил деревья и даже линии электропередач, разрушил десятки жилых домов, сорвал с них обшивку и кровлю, а жители Давлеканово остались без света».

Обрушилась стихия и на заповедник "Шульган-Таш", где группа туристов устроила тест-драйв своим джипам. «Российская газета», «Интерфакс-Россия» и «РИА Новости» преподносят это как гонки: «В Башкирии туристы на джипах устроили гонки в заповеднике», «Туристы устроили гонки на внедорожниках в башкирском заповеднике», «Туристы на четырех джипах устроили гонки в заповеднике в Башкирии», «Известия» — как происки неизвестных против наших дорог: «Неизвестные на джипах разворотили дороги в башкирском заповеднике».

И только «Вести.Ru» знают про «Джипы в заповеднике» абсолютно всё: и фамилии предполагаемых нарушителей, и то, что средств у них на оплату ущерба хватит, и что они — успешные предприниматели, и что, увидев в СМИ заголовки новостей, сразу заняли оборону. Самое интересное, что подвела вредителей природы жажда славы – сами же выложили в сети видео с подробностями своих приключений.

«Эхо Москвы» после возвращения из Уфы – с любовью – своего шефа прониклось проблемами наших дольщиков «В Уфе сегодня пройдет митинг дольщиков недостроенного многоэтажного дома по улице Ферина» и «Сразу несколько акций протеста дольщиков, которые не могут получить свои квартиры, проходят в Башкортостане» и порадовалось за ФК «Уфа».

Да и как не порадоваться, ведь «Уфа» выиграла у не знавшего поражений «Ахмата», причем забила ему три гола за шесть минут. Пожалуй, это стало самым интересным событием тура, и многие издания справедливо вынесли его в свои заголовки.

«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче чемпионата России по футболу» — это «Аргументы и Факты», «Уфа» перевернула матч с «Ахматом» за шесть минут» — МИР 24, «Уфа» трижды за шесть минут забила «Ахмату» — Lenta.ru, «Уфа» обыграла «Ахмат» в матче чемпионата России» — «Ведомости», «Уфа» забила три победных гола «Ахмату» за шесть минут» — НТВ, «ФК «Уфа» обыграл «Ахмат» в ЧР по футболу» — «Московский Комсомолец». После этого матча команда «Уфа» поднялась в турнирной таблице на четвертую строчку турнирной таблицы, а «Ахмат» пока что занимает в ней третье место.