Стало известно, кто откроет новый сезон Национального симфонического оркестра Башкортостана

УФА, 6 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан посвящает открытие нового 26-го концертного сезона 135-летию со дня рождения композитора Игоря Стравинского (1882-1971). «Законодатель музыкальных мод», «человек тысячи и одного стиля» − так называли его еще при жизни за необычайное разнообразие творчества.

​29 августа на сцене ГКЗ «Башкортостан» прозвучит Сюита из балета «Пульчинелла» в редакции 1949 года. Известно, что музыку балета «Пульчинелла» Стравинский создал по предложению Сергея Дягилева, талантливого антрепренера, открывшего в Париже «Русские сезоны». Сюжет для балета был выработан коллективно – Сергеем Дягилевым, Игорем Стравинским и хореографом Леонидом Мясиным, который сам танцевал Пульчинеллу. За основу сюжета взята старая итальянская книжка с рассказами о похождениях Пульчинеллы – героя итальянской комедии дель арте, весельчака в белых широких штанах и гигантским крючковатым носом. Премьера балета «Пульчинелла» состоялась в мае 1920 года на сцене парижской Grand Opera.

Также в афише концерта-открытия заявлен Скрипичный концерт ля минор Александра Глазунова. Это одно из выдающихся произведений мирового скрипичного репертуара. В этот вечер с оркестром выступит лауреат международных конкурсов, участник программ Санкт-Петербургского Дома музыки, блистательный скрипач Степан Стариков. Выпускник Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского в классе народного артиста России, профессора Сергея Гиршенко, весной этого года Степан Стариков стал лауреатом VI Международного конкурса скрипачей им. Анри Марто в Германии.

За пультом – художественный руководитель и главный дирижер оркестра Раушан Якупов. Начало в 19.00.