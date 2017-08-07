На ипподроме «Акбузат» приз Морского Прибоя выиграла кобыла Сказка

УФА, 6 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

На уфимском ипподроме «Акбузат» имени Тагира Кусимова состоялся очередной беговой день с розыгрышем традиционных, орловских и открытых призов. Все заезды прошли на классической дистанции 1600 метров.

Обладателем Вступительного орловского приза для рысаков двухлетнего возраста стала темно-серая кобыла Покорная с резвостью в две минуты 26 секунд ровно. К заслуженной победе ее привела наездница Наталья Абсаликова. На втором месте финишировал серый жеребец Закат с наездницей Лизой Матусевич. Примечательно, что и Покорная, и Закат заметно улучшили свои личные рекордные показатели.

В розыгрыше приза Гладкой для кобыл трехлетнего возраста рысистых пород на дистанции 1600 метров удача сопутствовала вороной кобыле Гадалке Лок, которой блестяще управляла Лиза Матусевич (две минуты 4,5 секунды). Второе место заняла гнедая кобыла Огранка с Анастасией Секисовой, уступившая победителю чуть более двух секунд. Следом дистанцию закончили Гистория и Разлюли. Похвально, что Лиза Матусевич второй год подряд выигрывает этот приз.

Острая борьба развернулась на беговой дорожке в ходе розыгрыша традиционного приза Роксаны среди лошадей 2013 года рождения в двух гитах. Зрители до последней секунды находились в напряжении. Если в первом гите победила гнедая кобыла Берзэ с Анастасией Секисовой с результатом в две минуты 7,7 секунды, то во втором гите эта пара была только второй. Победу здесь неожиданно одержала гнедая кобыла Сонька Золотая Ручка под управлением Александра Машинца с временем в две минуты 5,6 секунды. Это и позволило Соньке Золотая Ручка стать обладателем престижного приза Роксаны. Призовые места завоевали Берзэ, Эстафета Син и Мистика.

Подлинное удовольствие получили любители конного спорта от азартной борьбы за традиционный приз Морского Прибоя, на который претендовали рысаки четырехлетнего возраста орловской породы. По традиции, этот приз, названный в честь яркого жеребца-орловца, обладателя многих призов и всесоюзных рекордов, разыгрывается в два гита.

В первом гите участвовали шесть рысаков. Среди них ‑ известные всем любителям конного спорта Колибри, Заказ, Сказка и другие. Объявляется старт. Вперед рванулись вороная кобыла Сказка с Василием Слеповым и красно-серый жеребец Жифорс Лизой Матусевич. Если первый наездник имеет преимущество в молодости и задоре, то вторая является одной из самых опытнейших наездников ипподрома. Сказка выдержала настойчивые атаки Жифорса и других конкурентов, и уверенно финишировала, показав результат в две минуты 7,9 секунды, улучшив свой рекордный показатель более чем на две секунды. Последующие места заняли Заказ, Колибри и Крылатый. Неудача постигла темно-серую кобылу Аджику, которая совершила лишние сбои. Жеребец Жифорс финишировал галопом и также был дисквалифицирован.

В втором гите вороной кобыле Сказке удалось повторить свой успех и вновь финишировать первой с резвостью в две минуты 9,7 секунды. Она и стала победительницей традиционного приза Роксаны. Соавтором этой заслуженной победы стал молодой наездник Василий Слепов. Призовые места заняли Заказ, Колибри и Крылатый.

В состязании рысаков трехлетнего возраста на Орловский приз отличился темно-серый жеребец Жарпей, который выступал под управлением Михаила Машинца. Время победителя ‑ две минуты 16,3 секунды. Вторым финишировал серый жеребец Курант с Александром Машинцом (две минуты 16,5 секунды). Последующие места заняли Попытка, Радий, Полковник и другие лошади.

В заезде, где разыгрывался Открытый приз для рысаков трехлетнего, первенствовал гнедой жеребец Стинг Лок под управлением наездник Владимира Матусевича. Он пришел первым к финишу с высоким результатом в две минуты 9,8 секунды.