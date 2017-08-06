Детскую программу «Радио России Башкортостан» признали лучшей в стране

УФА, 6 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Программа «Радио России Башкортостан» стала победителем на Всероссийском фестивале национального вещания «Голос Евразии-2017» в Дагестане. Проект участвовал в номинации «Лучшая радиопрограмма для детей и юношества». Передача «В школу весело шагать» подготовлена детской редакцией «Солнечный город». Руководитель — педагог Элеонора Дударь. Авторы и ведущие — Алан Музафин, Амина Музафина, Алиса Розе, Дарья Халтурина, звукорежиссер — Гульназ Ирсаева.

Маленькие сотрудники «Радио России Башкортостан» — настоящие профессионалы своего дела. В передаче юнкоры рассказывают о возможностях современного обучения: о разных видах школ, о преимуществах и недостатках домашнего обучения. Ведущие говорят о том, как в нашей республике дружно живут дети разных национальностей и вероисповеданий.

Ежегодный фестиваль «Голос Евразии» пропагандирует традиционные культурные ценности народов России, содействует широкому и всестороннему информированию телезрителей и радиослушателей об истории, этнокультуре и традициях народов России. Новый выпуск передачи «Солнечный город» в эфире «Радио России Башкортостан» можно послушать 16 августа в 18.25 на частоте 89,5 FM в Уфе. Архив всех передач доступен на сайте gtrk.tv.