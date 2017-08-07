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7 августа Понедельник

Уфа   °

В Уфе под открытым небом пройдет концерт памяти Виктора Цоя

КУЛЬТУРА

УФА, 6 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе под открытым небом пройдет большой концерт памяти Виктора Цоя. 15 августа на площади перед лайфстайл-центром «Башкирия» будут исполняться песни группы «Кино».

Событие приурочено к трем памятным датам: 21 июня Цою исполнилось бы 55 лет, 24 июня 1990 года состоялся его последний концерт в Москве и 15 августа 1990 года он погиб в автокатастрофе. В Уфе Виктор Цой выступал в апреле 1990 года, дав в городе восемь аншлаговых концертов за три дня.

Участниками концерта памяти Виктора Цоя станут группы «Новый континент», «Lucky Ones» и «Старые papa's». Начало в 19:00. Вход свободный.

Теги: память, рок-музыка
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