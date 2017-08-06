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6 августа Воскресенье

Уфа   °

Пьеса уфимского драматурга вошла в шорт-лист российского фестиваля «Любимовка-2017»

КУЛЬТУРА

УФА, 6 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Пьеса уфимского драматурга Игоря Яковлева «На луне» вошла в основную программу шорт-листа российского фестиваля молодой драматургии «Любимовка-2017». Игорь Яковлев — постоянный участник семинаров современной драматургии, проходящих в Уфе.

В 2017 году авторы прислали на фестиваль 544 пьесы. Команда ридеров выбрала пьесы для конкурсной программы читок. Все эти пьесы будут представлены со 2 по 9 сентября на сцене Театра.doc и в клубном пространстве Смайл-кафе в Москве. После каждой читки будут проходить обсуждения с участием авторов, аудитории и театральных профессионалов.

В числе отборщиков Любимовки-2017 — известный московский театральный критик, знакомый уфимцам по семинарам драматургов, Павел Руднев, башкирский театровед Рида Буранова.

Теги: литература, фестивали
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