Пьеса уфимского драматурга вошла в шорт-лист российского фестиваля «Любимовка-2017»

УФА, 6 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Пьеса уфимского драматурга Игоря Яковлева «На луне» вошла в основную программу шорт-листа российского фестиваля молодой драматургии «Любимовка-2017». Игорь Яковлев — постоянный участник семинаров современной драматургии, проходящих в Уфе.

В 2017 году авторы прислали на фестиваль 544 пьесы. Команда ридеров выбрала пьесы для конкурсной программы читок. Все эти пьесы будут представлены со 2 по 9 сентября на сцене Театра.doc и в клубном пространстве Смайл-кафе в Москве. После каждой читки будут проходить обсуждения с участием авторов, аудитории и театральных профессионалов.

В числе отборщиков Любимовки-2017 — известный московский театральный критик, знакомый уфимцам по семинарам драматургов, Павел Руднев, башкирский театровед Рида Буранова.