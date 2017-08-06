В России назвали самые популярные в августе для туристов направления

УФА, 6 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В списке самых популярных направлений августа среди самостоятельных путешественников — Крым, Сочи и Минеральные Воды. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на агентство «Интерфакс», получившему данные от PR-директора сервиса бронирований авиабилетов «Aviasales» Яниса Дзениса.

На четвертом по популярности месте находится Махачкала (Дагестан), тогда как в прошлом году это место занимал Санкт-Петербург. На пятой строчке – Краснодар.

Среди зарубежных направлений наибольшим спросом у россиян пользуется столица Молдавии — Кишинев. По данным портала, в топ-5 также вошли Бургас, Ереван, Тбилиси и Тиват.