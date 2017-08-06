В Башкирии уничтожены 62 плантации конопли

УФА, 6 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане завершился первый этап оперативно-профилактической операции «МАК-2017». В его рамках полицейские уничтожили 62 плантации конопли общей площадью 83 000 кв.м, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Одним из задержанных стал житель Нефтекамска. Он сорвал дикую коноплю возле заброшенных садов, в момент задержания он нес с собой пакет с марихуаной. Изъятое растение полицейские направили в Экспертно-криминалистический центр МВД республики, где растения были признаны наркосодержащими. Сейчас в отношении жителя Нефтекамска возбуждено уголовное дело по статье 228 ч.1. «Незаконное приобретении, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение хранение перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства».

Как отметили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков, систематическое употребление марихуаны влечет возникновению зависимости и тягу к более тяжелым наркотикам.

В Салавате при сбыте наркотических средств задержан 26-летний местный житель. У него изъяли расфасованный гашиш общим весом более 5 грамм. По данному факту также возбуждено уголовное дело. По предварительным данным следствия, ранее судимый горожанин решил заработать в качестве наркокурьера.

Всего за время первого этапа оперативно-профилактической операции «МАК-2017» сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики выявлено более 500 преступлений. Полицейскими из незаконного оборота изъято свыше 24 кг наркотических средств и психотропных веществ и уничтожено 62 очага произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. Второй этап операции стартовал 1 августа.