В Уфе выпустили календарь «Семь девушек» с фотографиями известных башкирок Фото: Эдуард Дильмухаметов В Уфе выпустили календарь «Семь девушек» с фотографиями известных башкирок Фото: Эдуард Дильмухаметов

УФА, 6 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе в рамках проекта «Семь девушек» выпустили календарь с фотографиями известных башкирских женщин. Проект реализован к 100-летию республиканской газеты «Башҡортостан» в издательстве «Самрау».

Каждый месяц сопровождают стихи известных башкирских и татарских поэтов, воспевающие женскую красоту. Среди них — поэтические строки Салавата Юлаева, Шайхзады Бабича, Рами Гарипова, Роберта Миннуллина, Рафаэля Сафина, Рашита Назарова, Рамиля Кул-Давлета, Салавата Абузарова, Сафуана Якшыгулова.

На фотографиях в национальных костюмах предстали женщины — общественные деятели, известные своими достижениями в области литературы, культуры и искусства. Это поэтессы Лариса Абдуллина и Зульфия Ханнанова, фольклорист Гульгина Баймурзина, директор телеканала «Тамыр» Гульназ Кульсарина, певица Сайда Ильясова, танцовщица Нэркэс Юлдашева. Автор фотографий — Эдуард Дильмухаметов.