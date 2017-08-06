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6 августа Воскресенье

Уфа   °

В Башкирии невеста разбилась насмерть по пути на свадьбу

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 6 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкирии девушка разбилась насмерть по пути на собственную свадьбу. 23-летняя жительница Туймазов 5 августа в 10.17 утра попала в аварию. ЧП произошло по дороге в деревню Атнагулово Туймазинского района. Лобовое столкновение «пятнадцатой», за рулем которой была невеста, и «Ниссан Цифера», за рулем которой был 31-летний водитель из Ханты-Мансийского автономного округа, не оставило шансов. От полученных травм девушка скончалась на месте аварии, водитель и пассажир «Ниссан Цифера» были госпитализированы в ближайшую больницу. Об этом сообщает «Комсомольская правда» — Уфа».

Близкие погибшей разыскивают свидетелей ДТП. «В аварии также участвовала третья машина, не давшая совершить маневр обгона, в случае чего и произошло столкновение, — предполагают очевидцы. – Если у кого-то есть записи с видеорегистраторов, кто-то проезжал в то время мимо, пожалуйста, отзовитесь». Водитель третьей машины скрылся с места ДТП.

Невесте только что сделали красивую прическу и свадебный макияж, и она ехала на встречу со своим будущим супругом. Родственники, которые также в то утро собирались на торжество, не могут поверить в случившееся. Тех, у кого есть информация о местонахождении водителя, сбежавшего с места аварии или другие подробности трагедии, просьба позвонить по телефонам: 8-917-447-91-91, 8-917-746-67-97.

Теги: ДТП
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