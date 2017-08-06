Нефтекамский «Торос» уверенно выступает на Мемориале Тарасова

УФА, 6 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Нефтекамский «Торос» продолжает радовать своих болельщиков выступлением в Ижевске на Мемориале Тарасова. Предсезонный хоккейный турнир в Удмуртии собрал четыре команды Высшей хоккейной лиги.

Нефтекамцы с тем же счетом, что и в первой игре с хозяевами, 4:1, теперь победили альметьевский «Нефтяник».

В заключительный день турнира 6 августа «Торос» и пермский «Молот-Прикамье» определят победителя в очном поединке.

«Ижсталь» и «Нефтяник» разыграют «бронзу».