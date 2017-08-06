Чемпионат Башкирии-2017 по футболу: воскресная битва за медали Фото: Дмитрий Слезин Чемпионат Башкирии-2017 по футболу: воскресная битва за медали Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 6 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В воскресенье, 6 августа, пройдет один из важных для распределения мест на пьедестале матчей в чемпионате Башкортостна-2017 по футболу. Поединок перенесен из 13 тура — уфимский «Витязь-ГТУ-2» принимает жуковский «Старт-Альтаир». В первом круге на номинально домашнем стадионе жуковцев — «Нефтянике» — «витязи» Павла Смильгина крупно победили — 3:0.

Тогда счет открыл Данил Шакиров, который ныне играет в составе «Старт-Альтаира». Также голами отметились Матвей Ефимовский и Дмитрий Большаков.

Если взять башкирскую модель в проекцией на российскую футбольную Премьер-лигу, то в этом противостоянии встречаются, скажем так, питерский «Зенит» («витязи») и московский «Локомотив» (жуковцы). Тем более, цвета формы (как имеющейся, так и заказанной), характер игры, и потенциальные возможности соперников совпадают с этим сравнением.

«Витязи» снова могут выставить звездный состав, а «Старт-Альтаир» вынужден играть тем, что имеет, выступает в старой форме в прямом и переносном смысле.

Интересно, что обе команды бескомпромиссны (единственные в чемпионате) — пока графа «ничьи» у них пуста. Вполне возможно, что сегодня там появится единичка.

На данный момент у обоих коллективов по 21 очку, но у «Витязя-ГТУ-2» больше на одну игру — это второе и третье места. От лидера — ГФК «Стерлитамак» — четыре очка (25 у действующего чемпиона после первого круга).

Встреча начнется на стадионе «Олимп» («Девичье поле») в 15:15 по местному времени.