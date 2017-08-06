Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.32

EUR 71.68

6 августа Воскресенье

Уфа   °

Чемпионат Башкирии-2017 по футболу: воскресная битва за медали

СПОРТ

Чемпионат Башкирии-2017 по футболу: воскресная битва за медали Фото: Дмитрий Слезин

Чемпионат Башкирии-2017 по футболу: воскресная битва за медали Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 6 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В воскресенье, 6 августа, пройдет один из важных для распределения мест на пьедестале матчей в чемпионате Башкортостна-2017 по футболу. Поединок перенесен из 13 тура — уфимский «Витязь-ГТУ-2» принимает жуковский «Старт-Альтаир». В первом круге на номинально домашнем стадионе жуковцев — «Нефтянике» — «витязи» Павла Смильгина крупно победили — 3:0.

Тогда счет открыл Данил Шакиров, который ныне играет в составе «Старт-Альтаира». Также голами отметились Матвей Ефимовский и Дмитрий Большаков.

Если взять башкирскую модель в проекцией на российскую футбольную Премьер-лигу, то в этом противостоянии встречаются, скажем так, питерский «Зенит» («витязи») и московский «Локомотив» (жуковцы). Тем более, цвета формы (как имеющейся, так и заказанной), характер игры, и потенциальные возможности соперников совпадают с этим сравнением.

«Витязи» снова могут выставить звездный состав, а «Старт-Альтаир» вынужден играть тем, что имеет, выступает в старой форме в прямом и переносном смысле.

Интересно, что обе команды бескомпромиссны (единственные в чемпионате) — пока графа «ничьи» у них пуста. Вполне возможно, что сегодня там появится единичка.

На данный момент у обоих коллективов по 21 очку, но у «Витязя-ГТУ-2» больше на одну игру — это второе и третье места. От лидера — ГФК «Стерлитамак» — четыре очка (25 у действующего чемпиона после первого круга).

Встреча начнется на стадионе «Олимп» («Девичье поле») в 15:15 по местному времени.

Теги: футбол, ЧРБ-2017
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть