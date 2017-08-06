На XIII фестивале мусульманского кино в Казани Башкортостан представит «Дикарь»

УФА, 6 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

На Международном фестивале мусульманского кино в Казани Башкортостан представит «Дикарь». Картина будет показана в конкурсной программе номинации «Россия Молодая». Это дебютная работа башкирского режиссера Фарзаны Утарбаевой. 25-минутный фильм снят совместно с киностудией «Башкортостан».

XIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет с 5 по 11 сентября 2017 года при поддержке Президента Республики Татарстан. Новшеством форума, проводимого ежегодно с 2005 года, станет введение секции параллельных показов «Россия — исламский мир». В рамках секции будут представлены фильмы 20 из 27 стран-участниц одноименной Группы стратегического видения. Данная организация учредила денежный приз в размере 200 тысяч рублей.

Кроме того, впервые на Казанском кинофестивале вводится отдельная конкурсная номинация — «Секция национального кино». Сюда вошли 10 фильмов разного формата, хронометража и жанра, созданные татарстанцами или о Татарстане. Помимо статуэтки победитель получит денежный приз. Планируется, что призовой фонд секции составит 1 миллион рублей.

Бюджет Казанского международного фестиваля мусульманского кино будет оглашен в конце августа на традиционном брифинге. Бюджет фестиваля 2015 года составил 14 млн рублей, а бюджет 2016 года – уже 19 млн рублей.

Жюри фестиваля-2017 возглавит народный артист России, режиссер и сценарист Николай Досталь.