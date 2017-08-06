Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.32

EUR 71.68

6 августа Воскресенье

Уфа   °

На XIII фестивале мусульманского кино в Казани Башкортостан представит «Дикарь»

КУЛЬТУРА

УФА, 6 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

На Международном фестивале мусульманского кино в Казани Башкортостан представит «Дикарь». Картина будет показана в конкурсной программе номинации «Россия Молодая». Это дебютная работа башкирского режиссера Фарзаны Утарбаевой. 25-минутный фильм снят совместно с киностудией «Башкортостан».

XIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет с 5 по 11 сентября 2017 года при поддержке Президента Республики Татарстан. Новшеством форума, проводимого ежегодно с 2005 года, станет введение секции параллельных показов «Россия — исламский мир». В рамках секции будут представлены фильмы 20 из 27 стран-участниц одноименной Группы стратегического видения. Данная организация учредила денежный приз в размере 200 тысяч рублей.

Кроме того, впервые на Казанском кинофестивале вводится отдельная конкурсная номинация — «Секция национального кино». Сюда вошли 10 фильмов разного формата, хронометража и жанра, созданные татарстанцами или о Татарстане. Помимо статуэтки победитель получит денежный приз. Планируется, что призовой фонд секции составит 1 миллион рублей.

Бюджет Казанского международного фестиваля мусульманского кино будет оглашен в конце августа на традиционном брифинге. Бюджет фестиваля 2015 года составил 14 млн рублей, а бюджет 2016 года – уже 19 млн рублей.

Жюри фестиваля-2017 возглавит народный артист России, режиссер и сценарист Николай Досталь.

Теги: кино
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть