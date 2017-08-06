В Башкирии сорвало кровлю с крыши здания Фото: Олег Яровиков В Башкирии сорвало кровлю с крыши здания Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Накануне вечером в г. Туймазы в результате порыва ветра до 15 м/с сорвало металлическую кровлю в с. Япрыково. Также произошло отключение электроэнергии в четырех населенных пунктах Туймазинского района и на двух улицах в Туймазах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкортостану.

Сообщение поступило в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуация Главного управления МЧС по РБ в 20.50. Были привлечены 45 человек и 9 единиц техники.