Поклонники Радика Юльякшина ждут совместной песни с Алсу

УФА, 6 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Звезда башкирско-татарской эстрады, новоиспеченный заслуженный артист Башкортостана Радик Юльякшин (Elvin Grey) выложил в соцсетях фото с Алсу. «Рад знакомству!» — подписал фото артист. Исполнители выступили вместе на сельском концерте в республике.

Поклонники в комментариях высказали двум звездам эстрады комплименты и предположили, что они могли бы спеть какую-нибудь песню вместе. Сами артисты пока это не комментируют.