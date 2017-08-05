Жительница Башкирии погибла в автокатастрофе в Германии Фото: соцсети Жительница Башкирии погибла в автокатастрофе в Германии Фото: соцсети

УФА, 5 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В немецком Фехте погибла 33-летняя уроженка Башкирии. Анастасия Шамыкаева не справилась с управлением, ее автомобиль оказался в канаве. Лишь через час после аварии машину Анастасии заметил водитель, проезжавший мимо. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает «Комсомольская правда» — Уфа».

Как рассказал корреспонденту «КП» брат погибшей, в Германии Анастасия жила последние десять лет. Сейчас тело молодой женщины находится в местном морге, один день в котором в переводе на российские деньги обходится в 2,5 тысячи рублей. Чтобы вывезти погибшую на родину, необходимо 350 тысяч рублей – неподъемная для семьи сумма.

Если вы хотите помочь родственникам девушки, перевести деньги можно на карту 5469060014149089 (Илья Владимирович Шамыкаев).