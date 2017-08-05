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5 августа Суббота

Уфа   °

80-летняя жительница Башкирии, которую разыскивали три дня, нашлась

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

80-летняя жительница Башкирии, которую разыскивали три дня, нашлась Фото: соцсети

80-летняя жительница Башкирии, которую разыскивали три дня, нашлась Фото: соцсети

УФА, 5 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Родственники Фаниры Фасхутдиновой в соцсетях объявили об окончании поисков. Напомним, 80-летняя жительница Нефтекамска утром 2 августа отправилась в огород, но домой так и не вернулась. До сегодняшнего дня о ее местонахождении ничего не было известно.

Как рассказали родственники женщины, ее обнаружили сотрудники полиции.

«На момент обнаружения была еле живая, так как постоянно необходим инсулин», — сообщили близкие пенсионерки.

Теги: пропал человек
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