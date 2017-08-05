80-летняя жительница Башкирии, которую разыскивали три дня, нашлась Фото: соцсети
80-летняя жительница Башкирии, которую разыскивали три дня, нашлась
80-летняя жительница Башкирии, которую разыскивали три дня, нашлась Фото: соцсети
УФА, 5 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.
Родственники Фаниры Фасхутдиновой в соцсетях объявили об окончании поисков. Напомним, 80-летняя жительница Нефтекамска утром 2 августа отправилась в огород, но домой так и не вернулась. До сегодняшнего дня о ее местонахождении ничего не было известно.
Как рассказали родственники женщины, ее обнаружили сотрудники полиции.
«На момент обнаружения была еле живая, так как постоянно необходим инсулин», — сообщили близкие пенсионерки.