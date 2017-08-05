Уфимцы сняли на видео, как пожарные тушат горящий автомобиль Фото: скриншот видео из группы "БашДТП" Уфимцы сняли на видео, как пожарные тушат горящий автомобиль Фото: скриншот видео из группы "БашДТП"

УФА, 5 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В пятницу, 4 августа, в микрорайоне Инорс прямо на ходу загорелся легковой автомобиль Daewoo Nexia. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ, очевидцы вызвали спасателей в 19:51 по уфимскому времени. В 19:57 пожар уже был потушен. В спасательной операции принимали участие шесть человек.

Тем временем, сразу несколько видеозаписей о том, как происходит процесс тушения, попали в соцсети. Одно такое видео в группе БашДТП выложил уфимец Андрей Липанов. Инцидент активно обсуждается в соцсетях, пользователи выдвигают свою версию произошедшего.