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5 августа Суббота

Уфа   °

Уфимцы сняли на видео, как пожарные тушат горящий автомобиль

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Уфимцы сняли на видео, как пожарные тушат горящий автомобиль Фото: скриншот видео из группы "БашДТП"

Уфимцы сняли на видео, как пожарные тушат горящий автомобиль Фото: скриншот видео из группы "БашДТП"

УФА, 5 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В пятницу, 4 августа, в микрорайоне Инорс прямо на ходу загорелся легковой автомобиль Daewoo Nexia. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ, очевидцы вызвали спасателей в 19:51 по уфимскому времени. В 19:57 пожар уже был потушен. В спасательной операции принимали участие шесть человек.

Тем временем, сразу несколько видеозаписей о том, как происходит процесс тушения, попали в соцсети. Одно такое видео в группе БашДТП выложил уфимец Андрей Липанов. Инцидент активно обсуждается в соцсетях, пользователи выдвигают свою версию произошедшего.

Теги: ГУ МЧС России по РБ, пожар
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