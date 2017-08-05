Болельщики «Салават Юлаева» заказали для Григория Панина баннер со словами поддержки Фото: instagram.com/panin_57 Болельщики «Салават Юлаева» заказали для Григория Панина баннер со словами поддержки Фото: instagram.com/panin_57

УФА, 5 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Баннер «Григорий Панин, добро пожаловать в Уфу!» с подписью «от преданных фанатов» появился в Уфе на проспекте Салавата Юлаева. Фото мотивирующего плаката выставил сам хоккеист в своем инстаграме.

«Хочу поблагодарить людей, кто заказал этот баннер, кто пишет со словами поддержки, да и вообще всех болельщиков. Это очень круто!», — прокомментировал новоиспеченный «юлаевец».

Напомним, контракт с 31-летним защитником, в предыдущем сезоне выступавшим за ЦСКА, подписан на один год.

Познакомиться с новичками клуба и тренерским штабом можно будет на традиционном Дне болельщика, который пройдет на «Уфа-Арене» 12 августа.