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5 августа Суббота

Уфа   °

Болельщики «Салават Юлаева» заказали для Григория Панина баннер со словами поддержки

СПОРТ

Болельщики «Салават Юлаева» заказали для Григория Панина баннер со словами поддержки Фото: instagram.com/panin_57

Болельщики «Салават Юлаева» заказали для Григория Панина баннер со словами поддержки Фото: instagram.com/panin_57

УФА, 5 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Баннер «Григорий Панин, добро пожаловать в Уфу!» с подписью «от преданных фанатов» появился в Уфе на проспекте Салавата Юлаева. Фото мотивирующего плаката выставил сам хоккеист в своем инстаграме.

«Хочу поблагодарить людей, кто заказал этот баннер, кто пишет со словами поддержки, да и вообще всех болельщиков. Это очень круто!», — прокомментировал новоиспеченный «юлаевец».

Напомним, контракт с 31-летним защитником, в предыдущем сезоне выступавшим за ЦСКА, подписан на один год.

Познакомиться с новичками клуба и тренерским штабом можно будет на традиционном Дне болельщика, который пройдет на «Уфа-Арене» 12 августа.

Теги: ХК «Салават Юлаев», болельщики
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