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5 августа Суббота

Уфа   °

Нефтекамский «Торос» с победы начал Мемориал Тарасова

СПОРТ

УФА, 5 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Нефтекамский «Торос» в стартовом матче мемориала Тарасова обыграл хозяев турнира ижевскую «Ижсталь» — 4:1.

Голы в составе башкирского клуба на счету Игоря Черкасова, Валентина Разумняка, Ильи Бочкова и Егора Дубровского.

5 августа «Торос» сразится с альметьевским «Нефтяником».

Теги: хоккей, ВХЛ, предсезонка
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