Нефтекамский «Торос» с победы начал Мемориал Тарасова
УФА, 5 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Нефтекамский «Торос» в стартовом матче мемориала Тарасова обыграл хозяев турнира ижевскую «Ижсталь» — 4:1.
Голы в составе башкирского клуба на счету Игоря Черкасова, Валентина Разумняка, Ильи Бочкова и Егора Дубровского.
5 августа «Торос» сразится с альметьевским «Нефтяником».
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