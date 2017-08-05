Вдвое больше уфимцев стали работать во время отпуска

УФА, 5 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

По сравнению с прошлым годом вдвое больше уфимцев стали отдыхать во время отпуска. Такие результаты показал опрос, проведенный аналитиками международного туристического метапоиска momondo. При это большинство трудоголиков – люди зрелого возраста, а вовсе не молодежь.

Среди тех, кто все-таки отдыхает, большинство предпочитают отказаться от рабочей почты – так на вопрос «Как вы добиваетесь полного расслабления?» ответили 37% участников исследования. 36% не отвечают на СМС и сообщения в мессенджерах, 35% не звонят по работе и не отвечают на подобные звонки. Примерно четверть опрошенных перестают пользоваться соцсетями, еще столько же (23%) предпочитают отдыхать в информационном вакууме и полностью отказываются от новостей. 14% респондентов не проверяют даже личную почту, столько же человек и вовсе отключают телефон.

Однако полная информационная изоляция порой выходит отпускникам боком – такие люди чаще после отпуска впадают в депрессию. Те, кого работа «не отпускает» в течение всех каникул, входят в трудовой режим охотнее и быстрее.