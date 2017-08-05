Стало известно, когда в Уфе пройдет День 1000 музыкантов Фото: Олег Яровиков Стало известно, когда в Уфе пройдет День 1000 музыкантов Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Стала известна дата проведения Дня 1000 музыкантов. Самый крупный музыкальный флешмоб Поволжья пройдет 26 августа.

На территории этнопарка «Ватан» возле Конгресс-холла соберутся вокалисты и музыканты с самыми разными инструментами. В их исполнении прозвучат три песни: «I love Rock'n'Roll» (Joan Jett), «Song 2» (Blur) и «Белая река» («ДДТ»).

Сейчас участники флешмоба активно репетируют, но регистрация еще не завершена – она продлится до 21 августа по ссылке.

Организаторы мероприятия, которыми выступают радиостанция Business FM Уфа, РК «Огни Уфы» и Фонд развития городских проектов, подчеркивают: их главной целью было показать, что Уфа – музыкальный город, полный талантливых людей.