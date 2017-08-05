В Уфе междугородний автобус попал в ДТП: четыре пассажира получили травмы Фото: УГИБДД по РБ



В Уфе междугородний автобус попал в ДТП: четыре пассажира получили травмы Фото: УГИБДД по РБ

УФА, 5 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В субботу, 5 августа, автобус Hyundai Universe Space LU попал в аварию. ДТП произошло утром на автодороге Уфа-Затон. В салоне находились 28 пассажиров, которые ехали в Уфу из Казани.

Как рассказали в Управлении ГИБДД МВД по Башкирии, 52-летний водитель не справился с управлением, и автобус наехал на электроопору.

Четверых пассажиров увезли с травмами увезли в больницу. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии и выясняют подробности.