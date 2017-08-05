В Башкирии из приемной комиссии вуза украли ноутбук Фото: Ксения Калинина В Башкирии из приемной комиссии вуза украли ноутбук Фото: Ксения Калинина

УФА, 5 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В Нефтекамске в одном из филиалов вуза произошла кража: в полицию обратилась директор учебного заведения, у которой из рабочего кабинета пропал ноутбук.

Полицейские выяснили, что компьютер украл 34-летний местный житель, мужчина нигде не работает и ранее уже был судим. Назвавшись абитуриентом, он поднялся на второй этаж здания приемной комиссии и проник в пустой кабинет, где и увидел ноутбук. Чтобы не быть пойманным с поличным, мужчина скинул технику из окна, а сам, с пустыми руками, прошел мимо поста охраны.

«Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Он дал признательные показания. Украденный ноутбук изъят — электронный гаджет после падения из окна второго этажа сломался», — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.

Возбуждено уголовное дело.