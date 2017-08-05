В Башкирии активисты ОНФ рассказали жителям региона о приоритетных проектах Фото: пресс-служба онф В Башкирии активисты ОНФ рассказали жителям региона о приоритетных проектах Фото: пресс-служба онф

УФА, 5 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии активисты Общероссийского народного фронта знакомят жителей региона с приоритетными проектами «Генеральная уборка», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» и «Народная оценка качества». Каждый житель республики может подключиться к решению проблем, с которыми им приходится сталкиваться ежедневно.

Основная задача дорожного проекта Народного фронта – формирование планов ремонта дорог с учетом мнения населения, вовлечение граждан в процесс общественного контроля при принятии решений в дорожной отрасли. Благодаря жителям, которые активно голосуют на сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», в Башкортостане первые 30 дорог народного рейтинга вошли в план ремонта на текущий год. Всего на интерактивном ресурсе дорожного проекта ОНФ отмечена 221 дорога общей протяженностью около 300 км.

На карте проекта ОНФ «Генеральная уборка» жители республики отметили 156 объектов несанкционированного складирования отходов, 44 из них ликвидированы. Многие граждане не только сигнализировали о незаконных свалках, но приняли участие в их уборке. Наибольшую активность проявили жители Белорецкого района, которые вместе с представителями районной администрации, ликвидировали 17 мусорных объектов. Жители сел Кузово Бирского района и Марковский Стерлитамакского района приняли решение внести свой вклад в улучшение экологической обстановки, приступив к организации раздельного сбора мусора.

Большой интерес граждан вызвал проект ОНФ «Народная оценка качества», который представляет собой механизм обратной связи между государством и гражданами и направлен на улучшение качества работы организаций социальной сферы. Таким образом, совершенствуется система независимой оценки и общественного контроля. Мониторинги активистов ОНФ показали, что во многих медицинских учреждениях региона к независимой оценке качества подходят формально. Это свидетельствует о том, что мнение пациентов не востребовано управленцами. Жители выразили готовность оценить качество услуг, предоставляемых в социальном секторе.

«Интерактивные ресурсы проектов Народного фронта – это инструменты, которые доступны каждому гражданину, — отметил представитель регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан Марат Хусаинов. — Важно, что люди не только могут сообщать о проблемах, но и отслеживать как они решаются. Необходимо добиваться того, чтобы все управленческие решения принимались с учетом мнения граждан и все они должны быть прозрачными и открытыми. А наша задача — привлечь как можно больше людей к работе проектов Народного фронта, потому что количество «убитых» дорог, незаконных свалок, удовлетворенность от полученных услуг напрямую зависят от активности самих граждан».